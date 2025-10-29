Skip to Main content
Follow us on Facebook at Russell Inn Restaurant & Lounge for lunch and weekend dinner specials
Russell Inn Restaurant and Lounge
0
Order Online
Home
/
N.Y. Steak
N.Y. Steak
$0
Meat Temperature Choice
Please select up to 1
Select...
Dinner Removal Option
Select...
Add to Cart
1
12 oz. N.Y. Sirloin cooked to perfection
Russell Inn Restaurant and Lounge Location and Hours
(413) 862-3608
65 Westfield Road, Russell, MA 01071
Closed
•
Opens Wednesday at 11AM
All hours
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement