Skip to Main content
Follow us on Facebook at Russell Inn Restaurant & Lounge for lunch and weekend dinner specials
Russell Inn Restaurant and Lounge
0
Order Online
Home
/
Classic Cheeseburger
Classic Cheeseburger
$0
Meat Temperature Choice
Required*
Please select 1
Select...
Cheese Options
Required*
Please select 1
Select...
Sandwich/Wrap Sides
Required*
Please select 1
Select...
Add Bacon
Select...
Cheeseburger Removal Option
Select...
Grinder/Sandwich/Wrap Toppings
Select...
Add to Cart
1
6 oz. burger, lettuce, tomato, mayonnaise, choice of cheese on a roll
Russell Inn Restaurant and Lounge Location and Hours
(413) 862-3608
65 Westfield Road, Russell, MA 01071
Closed
•
Opens Wednesday at 11AM
All hours
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement